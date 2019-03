Die Rhön-Klinikum AG (ISIN: DE0007042301) will für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,29 Euro je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,22 Euro) ist dies eine Anhebung um rund 32 Prozent. Beim aktuellen Börsenkurs von 25,44 Euro ergibt dies eine Dividendenrendite von 1,14 Prozent. Die Hauptversammlung des Konzerns aus dem SDAX findet am 5. Juni 2019 statt. Der ...

