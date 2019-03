Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 150 auf 148 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Himmel verdunkele sich für die europäische Autobranche, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Sie verwies dabei vor allem auf nachlassende Trends an den wichtigen Märkten in China, Europa und den USA. Im Handelsstreit, dem Brexit und weiteren Abgastest-Vorschriften sehe sie zusätzliche Risiken./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-29/08:51

ISIN: DE0005439004