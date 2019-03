Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BHP Group von 2000 auf 1940 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane analysierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die langfristige Projektpipeline der beiden Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton und kommt zu dem Fazit, dass nur wenige Projekte in den kommenden fünf Jahren zum Wachstum beitragen. Die Rio-Tinto-Aktie sei weiter günstig bewertet, während BHP teurer sei./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 14:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 16:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-29/09:02

ISIN: GB00BH0P3Z91