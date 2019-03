Eine gute Woche für Wirecard-Aktionäre: Ihr Investment konnte am Dienstag um 26% zulegen (in der Spitze sogar um 32%!) und kann damit auf Wochensicht einen zweistelligen Kursgewinn verbuchen. Der Zahlungsdienstleister teilte am Dienstag mit, dass die Untersuchung der Kanzlei Rajah & Tann LL.P. Singapore keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzernabschlüsse festgestellt...

Den vollständigen Artikel lesen ...