Freiburg - Die Aevis Victoria-Gruppe ist im Geschäftsjahr 2018 wegen Sondereffekten und Steuern in die roten Zahlen gerutscht. Im vergangenen Jahr seien aber wichtige wirtschaftliche Verbesserungen erreicht worden, zeigt sich die Gruppe überzeugt. Dank den Beteiligungsverkäufen wird die Dividende auf 1,10 Franken je Aktie verdoppelt.

Der Umsatz der im Gesundheitsbereich und in der Luxushotellerie tätigen Gruppe sank im vergangenen Geschäftsjahr auf 657,2 Millionen Franken (VJ 663,1 Millionen), wie den am Freitag publizierten Jahreszahlen von Aevis Victoria zu entnehmen ist. Unter dem Strich resultierte ein Konzern-Nettoverlust von 6,6 Millionen Franken nach einem Gewinn von 1,1 Millionen im Jahr davor.

Zusatzausschüttung versprochen

Der Verkauf der Beteiligung an der BioTelemetry und den Verkauf einer ersten 20-Prozent Beteiligung am Spital-Infrastrukturunternehmen Infracore führte im vergangenen Jahr zu einem Gewinn auf Kapitalanlagen in Höhe von 76,8 Millionen Franken. Das Nettoergebnis der Holdinggesellschaft stieg dadurch auf 70,5 Millionen (VJ 5,0 Millionen) und das Eigenkapital erhöhte sich um ...

