Das erste Großserien-Elektroauto von Volkswagen ist fast 40 Prozent effizienter in der Produktion als der VW Golf. Das zeigt, wohin die Reise geht: In den kommenden 15 Jahren könnten Zehntausende Stellen wegfallen.

Damit fußmüde VW-Arbeiter in der Produktion der Zukunft das nicht falsch verstehen, hat man es groß auf den Transportroboter geschrieben: "Mitfahren verboten". Der Roboter in der streng abgeschirmten, sogenannten Pilothalle in Wolfsburg ist ein "Fahrerloses Transportsystem" (FTS). Es soll in wenigen Jahren zum Alltag in VW-Fabriken gehören.

Eine FTS-Einheit trägt ein Auto und steuert es autonom durch die Fabrik. Es ist nicht weniger als die Neuerfindung des Fließbandes. Die entscheidende Innovation: Während beim Fließband alle Autos alle Produktionsstellen passieren, steuert das FTS nur Stationen an, die für bestimmte Autos nötig sind. Warum etwa soll ein Elektroauto durch die Montage von Abgasanlagen fahren?

Das bislang geheime, neue Fließband-Konzept ist nur ein Beispiel dafür, wie Volkswagen versucht, ...

