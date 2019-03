STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modehändler H&M hat im ersten Quartal weniger verdient als im Vorjahr. Grund waren unter anderem millionenschwere Kosten für den Austausch der Onlineplattform in Deutschland, wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Dazu kamen Kosten für neue Logistiksysteme. Der Gewinn vor Steuern sank daher im Ende Februar abgelaufenen Quartal von 1,27 Milliarden auf 1,04 Milliarden schwedische Kronen (rund 99,8 Mio EUR). Das lag jedoch über den Erwartungen der Analysten, die mit deutlich weniger gerechnet hatten.

Nach Steuern sank der Gewinn von 1,3 Milliarden auf 803 Millionen Kronen. Allerdings hatte Hennes & Mauritz (H&M) im vergangenen Jahr auch von der US-Steuerreform profitiert. Die Onlineumstellung in Deutschland nagte auch am Umsatzwachstum. Wie bereits bekannt, stiegen die Erlöse um 10 Prozent auf 51 Milliarden Kronen, währungsbereinigt betrug das Plus 4 Prozent./nas/stk/mis

ISIN SE0000106270

AXC0091 2019-03-29/09:09