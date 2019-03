Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat AMS von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 20,50 Franken belassen. Eine mögliche Erholung des Halbleitermarktes im zweiten Halbjahr lasse sich inzwischen nicht mehr so gut prognostizieren, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Verweis auf die jüngsten Gewinnwarnungen von Infineon und Osram./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 18:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 08:16 / MEZ

ISIN AT0000A18XM4

AXC0093 2019-03-29/09:11