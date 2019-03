Nach einem herausragenden Jahr 2018 mit Rekordwerten bei Umsatz, operativen Ergebnis und Kundenzahl gibt die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907) ihre Wachstumsziele für 2019 bekannt:

Auf Basis des aktuellen Portfolios wird ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 540 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro erwartet, das entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 17% bis 19%.

Die EBITDA-Marge wird bei erneut hohen zunftsorientierten Investitionen in dem bereits erreichten und auch künftig angestrebten Korridor von 25% bis 27% erwartet (ohne Effekte aus der Umstellung des neuen Leasingstandards IFRS 16).

Engere Verzahnung zwischen Holding und kundenorientierten Segmenten

Auch die Führungsebene des Konzerns wird auf weiteres starkes Wachstum ausgerichtet, was sich in einer neuen Vorstandsstruktur mit stärkerem Fokus auf Kunden- und Marktsegmente widerspiegelt. Dadurch wird dem strategischen Ziel Rechnung getragen, die Kompetenzen der 16 Markengesellschaften noch stärker in den kundenorientierten Segmenten der AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction) zu bündeln, um die Segmente strategischer zu penetrieren. Zudem werden die Holding und die strategieleitenden Divisions enger miteinander verzahnt.

Das neue Vorstandsteam besteht aus den folgenden drei Personen:

Viktor Várkonyi, Vorstandsmitglied seit Dezember 2013, wurde zum Chief Division Officer, Planning & Design Division, ernannt. Seine bisherige Funktion als CEO der Marke Graphisoft legte er nieder.

Jon Elliott, CEO der Marke Bluebeam, wurde in den Vorstand als Chief Division Officer, Build & Construct Division, bestellt; er bleibt in Personalunion CEO von Bluebeam.

Patrik Heider, Vorstandsmitglied seit März 2014, bleibt unverändert Sprecher und CFOO für die wesentlichen Konzernfunktionen.

Des Weiteren wurde Koen Matthijs zum Chief Division Officer, Operate & Manage Division, bestellt.

Des Weiteren wurde Koen Matthijs zum Chief Division Officer, Operate & Manage Division, bestellt.

Mit dieser neuen Führungsstruktur wird der Konzern noch schlagkräftiger in seinen Divisions agieren, um sich noch gezielter auf die weltweit mehr als 5 Mio. Nutzer der Nemetschek Lösungen zu fokussieren.

Als einer der Top-Player im weltweiten AEC-Markt verfolgt die ...

