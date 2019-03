In Frankreich haben sich die Preise für Verbraucher im März weniger als erwartet verteuert. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,6 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 1,4 Prozent gerechnet.

Insee erklärte die abgeschwächte Jahresinflationsrate mit weniger stark gestiegenen Preisen für Lebensmittel, Tabak und Dienstleistungen. Gleichzeitig habe sich aber der Anstieg der Preise für Energie beschleunigt. Die Preise von verarbeiteten Produkten seien wie im Februar gefallen.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,9 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 1,0 Prozent. Der für alle europäischen Mitgliedsstaaten zum besseren Vergleich der Preisinflation harmonisierte Preisindex (HVPI) wird auf Basis aller französischen Haushalte ermittelt außer der Insel Mayotte, ein Überseedépartement Frankreichs im Indischen Ozean./elm/bgf/jha/

