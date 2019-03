Am 25. März 2019 hieß es wieder einmal Zahltag für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2). In Geschäftsjahr 2018 hat der FONDS für die Anleger eine Rendite von 4,17% erwirtschaftet, das sind 2,20 Euro je Anteilsschein bezogen auf den Anteilspreis von 52,72 Euro zu Jahresbeginn 2018. Wir haben mit dem "Macher" des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, Hans-Jürgen Friedrich, über die aktuelle Entwicklung des FONDS und des KMU-Anleihen-Marktes gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrter Herr Friedrich, vor drei Tagen haben die Anleger des Deutschen Mittelstandsanaleihen Fonds zum fünften Mal in Folge eine Ausschüttung von über 4% erhalten. Haben Sie Ihre gesetzten Ziele damit erreicht und sind die > 4% auch die Zielsetzung für 2019?

Hans-Jürgen Friedrich: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3%-Punkten p.a. über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Die kontinuierlichen Ausschüttungen oberhalb von 4% in den vergangenen Jahren belegen, dass dieses Ziel mit einem sorgfältig ausgewählten und laufend überwachten Portfolio erreicht werden kann. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einer Ausschüttung von 2,15 Euro je 50 Euro-Fondsanteil und mit einer Ausschüttungsrendite von 4,29% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn geplant.

Anleihen Finder Redaktion: Im November 2018 wurde der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS 5 Jahre alt und knackte passend dazu die Volumen-Marke von 100 Mio. Euro. Wo steht der FONDS diesbezüglich heute und wo soll der Weg in 2019 noch hingehen?

Hans-Jürgen Friedrich: Nach der Ausschüttung von über 5,2 Mio. Euro liegt das Fondsvolumen aktuell bei 115 Mio. Euro. Wir stellen fest, dass immer mehr institutionelle und private Anleger den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS als Zinsbaustein zur Beimischung in ihrer Vermögenanlage nutzen. Die laufende Ausschüttungsrendite, das stringente Auswahlverfahren KFM-Scoring und die außergewöhnliche Transparenz zu allen Investments werden von Investoren und Geschäftspartnern geschätzt. Das hat unter anderen auch dazu geführt, dass weitere Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS in der Vermögensaufbauplanung und der Vermögensverwaltung nutzen. Wir gehen daher auch für 2019 davon aus, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nahtlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...