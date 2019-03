Die Gewinnwarnung vom Vortag hat die Osram-Aktien am Freitag weiter belastet. Auch das Mehrjahrestief vom Oktober bot keine Unterstützung mehr. Die Aktien fielen darunter und kosteten mit 29,26 Euro so wenig wie zuletzt im November 2014. Das bedeutete für den letzten Tag der Woche einen Kursverlust von 3,37 Prozent, nachdem die Aktien am Donnerstag schon um mehr als 13 Prozent eingebrochen waren.

Die abermalige Gewinnwarnung des MDax-Konzerns dürfte das Vertrauen der Anleger nun erst einmal endgültig zerstört haben, sagte ein Händler. Neben den insgesamt schlecht laufenden Geschäften sei vor allem der im Geschäftsjahr nun negativ erwartete freie Mittelzufluss ein äußerst negativer Aspekt./mis/jha/

