Die Nemetschek -Aktien haben am Freitag nach dem Geschäftsausblick des Bausoftware-Anbieters Kurs auf ihr Rekordhoch genommen. Sie setzten ihre Rally am Vormittag an der Spitze des MDax mit einem Plus von 6,91 Prozent auf 147,00 Euro fort. Nach einer Rally um mehr als 53 Prozent im bisherigen Jahresverlauf fehlten damit nur noch etwas mehr als 5 Prozent bis zum Rekordhoch von 154,80 Euro aus dem September 2018.

Der überraschend gute Ausblick von Nemetschek impliziere ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um 13 bis 15 Prozent im laufenden Jahr, schrieb Analyst Holger Schmidt vom Bankhaus Metzler in einer ersten Reaktion. In Zeiten einer weltweit trägeren Konjunktur und einer schwächeren Entwicklung des US-Häusermarktes scheine die Nachfrage nach Software robust zu sein./mis/jha/

