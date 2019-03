Wer sich wundert, warum die Aktie der Deutschen Telekom am Freitag so schwach notiert, hier der Hinweis: Heute fällt der Dividendenabschlag an. Denn am Donnerstag fand die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens in Bonn statt. Dort wurde natürlich auch über die Dividende abgestimmt, wobei es keine Überraschung gab. So gab es satte 99,56% Zustimmung zum Vorschlag, 0,70 Euro pro Aktie als Dividende auszuschütten. Das gilt es beim Blick auf den Kursverlauf der Aktie am Freitag ... (Peter Niedermeyer)

