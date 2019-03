Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach einer Auswertung von Umfragedaten zur Luftverkehrsentwicklung im Februar auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Kapazitätswachstum im Luftverkehr habe offenbar angezogen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er werte dies als zufriedenstellend vor dem Hintergrund hoher Vergleichszahlen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 07:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 01:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-03-29/09:46

ISIN: NL0000235190