Mit der üblichen Frühjahrsbelebung auf dem Jobmarkt ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im März deutlich gesunken. "Obwohl der konjunkturelle Rückenwind nachgelassen hat, entwickelt sich der Arbeitsmarkt alles in allem weiter günstig", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, am Freitag in Nürnberg.

