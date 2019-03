Im Dax setzt sich das Ringen um die Marke von 11 500 Punkten am Freitag fort. Nach einem Anstieg bis auf dieses Niveau, notierte das Börsenbarometer am Vormittag zuletzt noch 0,34 Prozent im Plus auf 11 466,73 Punkten.

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax dämmte seine anfänglichen Gewinne ein auf zuletzt 0,18 Prozent. Er notierte noch bei 24 594,30 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um knapp ein halbes Prozent vor.

"Der Dax scheint sich derzeit innerhalb einer Range mit den Begrenzungen bei 11 300 und 11 503 Zählern wohl zu fühlen", schrieben die Experten der Helaba. Die bedeute aber auch, "dass das Momentum derzeit wohl nicht ausreicht, um einen erneuten Versuch zu unternehmen, die 200-Tagelinie zu überwinden." Diese liegt derzeit bei 11 722 Zählern.

Die fehlende Dynamik dürfte auch den Hängepartien beim Brexit und im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuzuschreiben sein In Peking wurden an die hochrangigen Gespräche fortgesetzt. Bislang ist nur wenig durchgedrungen. Als Hoffnungsschimmer werteten Börsianer zuletzt neuerliche Signale, dass sich die Gespräche auf einem guten Weg befinden sollen.

Am Nachmittag entscheidet das britische Parlament erneut über das EU-Austrittsabkommen. Dabei soll aber nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen. Ob das beim Thema Brexit völlig zerstrittene Unterhaus zustimmt, ist allerdings fraglich.

Im Dax verschaffte ein Großauftrag für die Marinesparte aus Brasilien dem Thyssenkrupp -Papier Auftrieb. Die Aktie legte als einer der Index-Favoriten um mehr als eineinhalb Prozent zu - allerdings kommen die Papiere auch vom tiefsten Stand seit Juni 2012. Am Dax-Ende standen Aktien der Deutsche Telekom , die aber nur optisch kräftig einbüßten. Das Papier wird ex-Dividende gehandelt. Allerdings gab es auch negative Analystenkommentare und Berichte über möglichen Gegenwind für die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint.

Bei Wirecard wirkte sich dagegen ein neuerlicher negativer Bericht der "Financial Times" aus, die Papiere notierten mit mehr als fünf Prozent im Minus. Die Aktien waren am Dienstag kometenartig hochgeschossen, nachdem das Unternehmen sich im Zusammenhang mit von der Zeitung erhobenen Vorwürfen entlasten konnte. Den jetzigen Bericht verwarf Wirecard als "Teil einer Reihe von falschen und irreführenden Informationen".

Eine Verkaufsempfehlung der Commerzbank warf die Papiere des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec in ihrer jüngsten Erholung um mehr als vier Prozent zurück. Analyst Daniel Wendorff hatte zuvor seine Empfehlung von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und argumentiert, dass die Markterwartungen zu hoch seien, während die bereits hohe Bewertung der Aktie keinen Raum mehr für Enttäuschungen lasse.

Vor dem Wochenende hatten die Anleger zudem noch einige Bilanzen zu verdauen - da es sich hauptsächlich um endgültige Kennziffern handelte, achteten die Investoren vor allem auf die Ziele der Unternehmen für das laufende Jahr. Als stark werteten die Börsianer den Umsatzausblick des Bausoftwareherstellers Nemetschek , die Papiere zogen mit mehr als sechs Prozent Kursplus durch an die MDax-Spitze. Die zunächst noch wegen ihrer Umsatzziele sehr fest gehandelten Papiere des Konkurrenten RIB Software scheiterten an der 200-Tage-Linie und gaben zuletzt rund ein halbes Prozent im Minus./tav/mis

