Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brexit beschäftigt weiter die britische Politik und den Pfund-Kurs, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Wie geplant habe das Parlament am Mittwoch in London über eine Reihe verschiedener Optionen eines Austritts Großbritanniens aus der EU abgestimmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...