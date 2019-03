Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1225 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1218 Dollar festgesetzt.

Am Morgen veröffentlichte Konjunkturdaten aus der Eurozone lösten keine größeren Kursbewegungen aus. In Spanien wuchs die Wirtschaft zum Jahresende etwas schwächer als gedacht, im Gesamtjahr legte sie jedoch wesentlich stärker zu als die meisten Mitglieder im Euroraum. In Frankreich ging die Inflation etwas stärker als erwartet zurück.

Am Nachmittag stehen amerikanische Preisdaten im Fokus. Es handelt sich um das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE. Es ist zwar weniger bekannt wie der zweite Preisindex CPI, spielt aber für die Geldpolitik der Fed eine mindestens ebenso große Rolle.

Das britische Pfund konnte sich zwar am frühen Morgen etwas von seinen Verlusten vom Vortag erholen, geriet dann jedoch wieder unter Druck. An diesem Freitag soll das Parlament ein drittes Mal über den von der Regierung ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen. Ob das Unterhaus dieses Mal zustimmt, gilt als sehr fraglich./elm/bgf/jha/

