Nach einem weiteren Rückschlag haben sich am Donnerstagvormittag auf dem tiefsten Niveau seit November 2014 wieder Käufer für Osram-Aktien gefunden. Zuletzt drehten die Papiere des Beleuchtungsspezialisten auf plus 0,33 Prozent nach oben und kosteten 30,38 Euro. Zuvor hatten sie ihren Vortageseinbruch noch bis auf 29,26 Euro ausgeweitet.

Osram hatte die Anleger am Donnerstag auf düstere Zeiten eingestellt und die Prognosen für das laufende Jahr gekappt. Die Experten der Bank of America strichen daraufhin in einer aktuellen Studie ihre Kaufempfehlung und senkten das Kursziel auf 35 Euro. Als negatives Zeichen werten sie vor allem den negativ erwarteten Free Cash Flow.

Die meisten Experten sehen Osram-Papiere aktuell als Halteposition. Nach dem Kursrutsch signalisiert aber selbst das skeptische Bankhaus Metzler mit dem tiefsten Ziel von 29,50 Euro kaum noch Rückschlagsrisiko./ag/mis

ISIN DE000LED4000

AXC0122 2019-03-29/10:32