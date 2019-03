Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Osram nach einer weiteren Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Diese werde sich deutlich auf den Preis auswirken, den die Finanzinvestoren Bain/Carlyle für den Lichttechnikkonzern bieten könnten sowie auf den Preis, den die aktuellen Aktionäre akzeptieren würden, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ob die Gewinnwarnung die Gespräche komplett scheitern lasse, sei noch nicht klar./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 03:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 03:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LED4000