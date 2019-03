Während die Briten weiter um einen mehrheitsfähigen EU-Austrittsmodus ringen, will die Bundesregierung um beinahe jeden Preis den No-Deal-Brexit verhindern. Woran das liegt.

Gewissheit gibt es in London zum Thema Brexit in diesen Tagen nur eine: Großbritannien wird nicht wie ursprünglich geplant am 29. März aus der EU austreten. Darauf konnte sich eine Mehrheit der britischen Unterhausabgeordneten am Mittwoch immerhin verständigen. Bei den anderen Abstimmungen am Mittwoch verlegte sich das Unterhaus auf eine Disziplin, die es mittlerweile glänzend beherrscht: Zu benennen, welches Modell die Abgeordneten nicht wollen. Wie dagegen ein Austritt aus der EU aussehen könnte, ist weiterhin offen. Heute soll erneut über das Austrittsabkommen bestimmt werden, diesmal ohne die dazu gehörige politische Erklärung.

Eigentlich drängt die Zeit. Die 27 Staats- und Regierungschefs haben den Briten einen harten Brexit zum 12. April angedroht, sollten sie dem fertig ausverhandelten Austrittsabkommen nicht zustimmen. Doch wie hart ist die Drohung? Indem die Staats- und Regierungschefs die Frist um zwei Wochen verschoben haben, signalisieren sie den Briten, dass sie einen ungeordneten Brexit vermeiden wollen. Vor allem die Bundesregierung sieht ein chaotisches Ausscheiden Großbritanniens nicht als Option. "Unsere Geduld ist unbegrenzt", heißt es aus Regierungskreisen. Das Verhältnis zu Großbritannien außerhalb der EU habe "keinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...