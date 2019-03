Nach einer Verkaufsempfehlung der Commerzbank haben die Aktien des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec -5,54% am Freitagmorgen kräftig an Wert eingebüßt. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Papiere um mehr als dreieinhalb Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs nach. Analyst Daniel Wendorff hatte zuvor in einer Studie seine Empfehlung von "Hold" auf "Reduce" geändert, das Kursziel ...

