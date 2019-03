Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts einer Krebsforschungskooperation mit dem japanischen Pharmaunternehmen Daiichi Sankyo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7100 Pence belassen. Der Deal an sich sei positiv, die dafür nötige Kapitalerhöhung dürfte aber bei Investoren nicht gut ankommen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 08:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-29/11:00

ISIN: GB0009895292