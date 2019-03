FRANKFURT (Dow Jones)--Der Investor Ardian will seine Beteiligung an dem französischen Parkhausbetreiber Indigo verkaufen. Dazu würden exklusive Gespräche mit der Natixis-Tochter Mirova und Meag geführt, dem Vermögensverwalter der Munich Re, teilte Ardian mit. Mirova soll dabei einen Anteil von 35 Prozent und Meag von 15 Prozent an Indigo übernehmen.

Credit Agricole Assurances will die eigene Beteiligung behalten, die restlichen Aktien werden von der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern von Indigo gehalten. Indigo ist in über 750 Städten tätig und beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter in über zehn Ländern in Europa, Nord- und Südamerika. Das Unternehmen betreibt mehr als 5.000 Parkhäuser, verwaltet mehr als 2,3 Millionen Parkplätze und 3.000 km an Parkplätzen auf der Straße.

Die Transaktion wird nach Rücksprache mit den Arbeitnehmervertretungen abgeschlossen und bedarf der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

