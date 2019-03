Zürich - Der neue Wert des Swico ICT Index liegt bei 113.9 Punkten, das sind 1.4 Punkte weniger als für das letzte Quartal. Die Prognose für die ICT-Branche bleibt damit weiterhin sehr positiv. Seit gut einem Jahr liegt der Wert über 110 Punkten und damit deutlich in der Wachstumszone. Einzig das Segment IT-Technology aus der ICT-Branche geht von einem unrentableren Wachstum aus, die Segmente Software, Services und Consulting von einem rentableren. Die zwei Branchen Consumer Electronics und Imaging/Finishing/Printing erreichen einen Wert von 89.2 bzw. 89.7 Punkten und erwarten eine Degeneration.

Mit 121.2 Punkten (minus 0.4) verteidigt das Segment Software den höchsten Wert. Hinter ihm liegt das Segment Consulting mit 115.2 Punkten (keine Veränderung), dicht gefolgt von Software mit 113.5 Punkten (-1.1). Das Segment IT-Technology bildet das Schlusslicht mit immer noch über der Wachstumsgrenze liegenden 103.1 Punkten (-1.8).

Alle Segmente der ICT-Branche erwarten eine Steigerung der Auftragslage sowie ein Umsatzwachstum. In den Segmenten Software, IT-Services und Consulting soll auch die Bruttomarge steigen. Das Segment IT-Technologie und die beiden Branchen CE und IPF gehen hingegen von einer Abnahme der Bruttomarge aus. Die Branchen CE und IPF rechnen auch mit einer Reduktion von Auftragslage und Umsatz.

ICT-Spezialisten-Mangel und politische Unsicherheiten

Der ICT-Spezialisten-Mangel in der ICT-Branche hält an. Es ist in allen Segmenten der ICT-Branche die am häufigsten genannte Herausforderung. Dies drückt via hohen Personalkosten auf die Margen und bremst das Umsatzwachstum. Politische Unsicherheiten machen der gesamten ICT-Branche - ausser dem Segment Consulting - und auch den Branchen Consumer Electronics ...

