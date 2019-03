Das New Investment Network verbindet Entwickler mit den Bereichen Kapital, Technologie und Infrastruktur und ermöglicht es Investoren, das Next Great Studio zu entdecken



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Xsolla, die ausschließlich für den Bereich Gaming bestehende Business-Engine, mit der Entwickler Games weltweit herausbringen, vermarkten und skalieren können, kündigte heute den Start ihres Investmentsclubs, desXsolla Funding Club (XFC))an. Das neue Investmentnetzwerk, das sich auf die Videospielindustrie konzentriert, wurde dafür entwickelt, Indie-Studios beim Erreichen ihrer Entwicklungsziele durch Kapitalinvestitionen zu unterstützen, während sie die künstlerische und kreative Kontrolle über ihre IP beibehalten.



Der Xsolla Funding Club ist ein Netzwerk für gleichgesinnte Investoren, die exklusive Gelegenheiten der Videospielbranche entdecken und miteinander Teilen. Der Investmentclub finanziert Entwickler, die sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: das Erstellen großartiger Spiele. Hierbei teilen Entwickler und Investoren die Gewinne des schnell wachsenden internationalen Videospielmarktes mit einem Wert von 140 Milliarden US-Dollar. Der Club ist für Entwickler und Investoren kostenlos, da seine Mission darin besteht, die beständigste Vermittlung von Partnerschaften in der Videospielbranche zu machen, die möglich ist.



Angeführt von einem Team von Branchenveteranen, die Spiele mit Potential für den internationalen Markt von Hand verlesen, bietet dieses Netzwerk einen einzigartigen Investitionsansatz, bei dem mehr als 13 Jahr Branchenerfahrung sowie ein unvergleichliches Verständnis der Vermarktung von Videospielen eingesetzt werden.



Informationen zu Xsolla:



Xsolla, ist eine Business-Engine ausschließlich für den Bereich Gaming, mit der Entwickler Games weltweit herausbringen, vermarkten und skalieren. Die Xsolla-Produktsuite eignet sich für Indie- und Unternehmensgeschäfte mit: Bezahlstation und ihrer eigenen #1-Anti-Betrugslösung, Partnernetztwerk, Site Builder, Store, Anmeldung und Launcher. Diese Xsolla-Tools eliminieren nahtlos die Reibungspunkte zwischen Vertrieb, Werbung, Verkauf und Bezahlung, sodass Entwickler, Herausgeber und Plattformpartner ihr Publikum, ihren Umsatz und ihren Gewinn steigern können. Mit seinem Hauptsitz in Los Angeles und Büros auf der ganzen Welt fungiert Xsolla als Händler und Verkäufer von Datenträgern für große Spieleentwickler wie Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games und PUBG Corporation. Weitere Informationen finden Sie unterwww.xsolla.com.



