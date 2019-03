Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in den USA lag im Schlussquartal 2018 bei annualisiert 2,2% und ist damit nicht ganz so kräftig ausgefallen, wie ursprünglich berichtet (2,6%) - Konsumausgaben, Unternehmensinvestitionen, Wohnungsbauinvestitionen und Staatsausgaben wurden alle nach unten korrigiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

