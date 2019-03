(shareribs.com) Chicago 29.03.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester. Weizen verzeichnete Verluste, während die Sojabohnen von frischen Exportorders aus China gestützt wurden. Mai-Mais verbesserte sich um 0,25 Cents auf 3,74 USD/Scheffel. Das Wetter in den USA sorgt weiterhin für Unterstützung. Gleichzeitig steigen aber die Aussichten für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...