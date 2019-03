In Reaktion auf einen weiteren Bericht der Zeitung warf der DAX-Konzern dem Blatt am Freitag vor, Informationen "absichtlich falsch zitiert" zu haben, "um Tatsache und Fiktion weiter zu verzerren". Das Unternehmen hatte am Donnerstag am Landgericht München Klage gegen das Blatt und den massgeblichen Autor der kritischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...