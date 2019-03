Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-29 / 11:00 *Fred Kogel und KKR übernehmen führende Produktionsfirma i&u TV; * *Günther Jauch bleibt Unternehmen als Moderator in den kommenden Jahren erhalten* - i&u TV mit herausragender Produktionsexpertise in den Bereichen Show, Entertainment und Infotainment - Günther Jauch bleibt für weitere Jahre Moderator und Berater für i&u TV - Ideale Ergänzung für Tele München Gruppe und Universum Film beim Aufbau eines unabhängigen deutschen Content-Hauses Köln, 29. März 2019 - KKR, ein weltweit führender Investor, hat heute unter Beteiligung von Atwater Capital, LLC die Übernahme von i&u TV ("i&u") bekanntgegeben. i&u ist eine preisgekrönte deutsche Fernsehproduktionsgesellschaft, die Information und Unterhaltung in einmaliger Form miteinander verbindet. Sie produziert Fernsehshows wie "stern TV", "Klein gegen Groß", "Die Ultimative Chartshow" oder "Menschen, Bilder, Emotionen", die aus dem TV-Programm nicht wegzudenken sind. i&u arbeitet eng mit Deutschlands reichweitenstärksten Fernsehsendern sowie mit bekannten Showmoderatoren wie Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Kai Pflaume, Jörg Pilawa und Oliver Pocher zusammen. "Nach fast 20 Jahren erfolgreicher Arbeit von i&u gilt mein Dank allen Mitarbeitern. Andreas Zaik wird als Geschäftsführer und Chefredakteur weiter für Kontinuität sorgen. Auch ich werde der Firma noch für mehrere Jahre vor und hinter der Kamera zur Verfügung stehen. Ich freue mich, dass i&u jetzt Teil eines großen Medienverbunds wird. Fred Kogel kenne und schätze ich seit fast 40 Jahren. Mit ihm an der Spitze einer schlagkräftigen Plattform und dem starken Gesellschafter KKR werden sich für i&u neue Chancen im TV-Markt und darüber hinaus eröffnen", sagte Günther Jauch. *TV-Produktionsbereich gestärkt* "Wir freuen uns sehr, dass wir Günther Jauch, Andreas Zaik und das großartige i&u-Team nun zu unserer Unternehmensgruppe zählen können. i&u kreiert einzigartige Fernsehshows und setzt seit Jahren Standards im Bereich journalistischer Unterhaltung. Auf dieser einmaligen Expertise wollen wir aufbauen. Infotainment ist die Programmfarbe der Zukunft. Sie wird für unsere Kunden immer wichtiger, um bei Zuschauern ein unverwechselbares Profil zu schaffen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, i&u mit vereinten Kräften noch weiter nach vorne zu bringen", sagte Fred Kogel, CEO des neuen Medienunternehmens. *Nächste Entwicklungsstufe erreicht* Philipp Freise, Partner und Leiter des europäischen Investmentteams für Technologie, Medien und Telekommunikation bei KKR, fügte hinzu: "Mit i&u kommt eine hochkarätige Produktionsfirma mit einer großartigen Mannschaft in unser Medienunternehmen. Wir setzen unsere ambitionierten Pläne konsequent um und kommen bei unserem Vorhaben, ein schlagkräftiges Content-Haus in der deutschen Film- und Fernsehindustrie aufzubauen, mit großen Schritten voran." Nach dem Abschluss dieser Transaktion wird die unabhängige audiovisuelle Content-Plattform die Tele München Gruppe, Universum Film und i&u umfassen. Gemeinsam bilden die Unternehmen die Wertschöpfungskette der TV- und Filmindustrie ab: Sie kaufen und produzieren Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmern sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, TV-Sendern, digitalen Diensten und im Home Entertainment. Dabei greifen die Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch ihre Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - von digitalen Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime bis hin zu öffentlichen und privaten Fernsehsendern. Das Managementteam um CEO Fred Kogel bereitet derzeit den operativen Start und weiteren Ausbau des Medienunternehmens vor. Vorbehaltlich der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen soll die Transaktion im Mai 2019 abgeschlossen sein. Die Investition von KKR wird über den Europäischen Fonds IV getätigt. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Weitere Informationen zum neuen Medienunternehmen von Fred Kogel und KKR sind in den Pressemitteilungen vom 21. Februar 2019 (Link [1]) und vom 25. Februar 2019 (Link [2]) verfügbar. ### *Medienkontakte* *KKR* Raphael Eisenmann Hering Schuppener Consulting Telefon: +49 69 92 18 74-86 Mobil: +49 160 90 61 11 07 E-Mail: reisenmann@heringschuppener.com Stephanie Lichtenberg Hering Schuppener Consulting Telefon: +49 69 92 18 74-24 Mobil: +49 171 86 29 942 E-Mail: slichtenberg@heringschuppener.com *i&u TV* Torben Richter i&u TV Telefon: +49 221 951 599-967 *Über KKR * KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co. *Über i&u TV * i&u TV steht für Information und Unterhaltung. Beides miteinander zu verbinden, war und ist die Idee, die hinter i&u TV steckt. Sitz der im Jahr 2000 gegründeten Fernsehproduktionsgesellschaft ist Köln. Jedes Jahr produzieren die rund 140 Mitarbeiter weit mehr als 100 Erstausstrahlungen mit über 160 Programmstunden. Zu den bekanntesten regelmäßigen Formaten gehören u.a.: stern TV, der RTL-Jahresrückblick, Denn sie wissen nicht, was passiert , Die Ultimative Chartshow, Nachsitzen!, 5 gegen Jauch (alle RTL), Klein gegen Groß, Ich weiß Alles, Zeig mir Deine Welt, Das Jahresrückblicksquiz (alle ARD). Hinzu kommen Shows, Reportagen und Einzelevents, auch für andere Sender. Produktionen von i&u TV haben zahlreiche Preise gewonnen: Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer Fernsehpreis, Goldene Kamera, CNN Journalist Award, Bobby, Deutscher Comedypreis, RIAS-Preis, Felix Burda Award, Medienpreis der Hanns-Seidel-Stiftung und andere. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: KKR & Co. Inc. Schlagwort(e): TV/Radio 2019-03-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 