Kaufland-Kunden finden zukünftig die Kennzeichnung "Haltungsform" in den SB-Fleisch-Regalen. Kaufland hatte als einer der ersten Lebensmitteleinzelhändler bereits im Mai 2018 den "Haltungskompass" eingeführt, um die Haltungsbedingungen transparent zu machen. Dieser wird nun sukzessive auf die vereinheitlichte Kennzeichnung umgestellt. Eine Veränderung der Einstufung von Produkten ergibt sich dadurch bei Kaufland nicht.



Im Januar 2019 beschloss der Lebensmitteleinzelhandel die Vereinheitlichung der verschiedenen Haltungskennzeichnungen unter dem Namen "Haltungsform". "Dies war ein wichtiger gemeinsamer Schritt, um eine bessere Vergleichbarkeit für den Verbraucher zu schaffen", so Stefan Rauschen, Einkaufsleiter Frische bei Kaufland Deutschland. "Die 'Haltungsform' ist bereits so konzipiert, dass sie grundsätzlich vereinbar ist mit der geplanten staatlichen Tierwohlkennzeichnung."



Die "Haltungsform" zeigt, nach welchen Standards die Tiere gehalten wurden und ordnet diese in ein vierstufiges System ein. Folgende Stufen werden unterschieden:



- Stufe 1 "Stallhaltung": gesetzliche Anforderungen / Teilnahme QS-System - Stufe 2 "Stallhaltung plus": höhere Tierwohlstandards, z. B. mindestens 10 Prozent mehr Platz im Stall und zusätzliches Beschäftigungsmaterial - Stufe 3 "Außenklima": deutlich mehr Platz und Frischluft-Kontakt - Stufe 4 "Premium": noch mehr Platz und Auslaufmöglichkeiten, z. B. Bio-Fleisch



Kaufland fordert stärkere Verpflichtung zu mehr Tierwohl



Kaufland plant langfristig, die Stufe 2 "Stallhaltung Plus" als Kaufland-Mindeststandard zu etablieren. Rauschen: "Durch die bessere Transparenz können Kunden noch einfacher als bisher durch ihre Nachfrage über Haltungsbedingungen mitentscheiden."



Weitere Details zu den Haltungskriterien: www.haltungsform.de.



