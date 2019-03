FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard hat einen weiteren Bericht in der aktuellen Financial Times als "falsch und irreführend" bezeichnet. "Die heute veröffentlichten ungenauen Informationen wurden von der FT absichtlich falsch zitiert, um Tatsache und Fiktion weiter zu verzerren", teilte der elektronische Zahlungsdienstleister aus Aschheim beim München mit.

Die heutige Berichterstattung sei "Teil einer Reihe von falschen und irreführenden Informationen, die von der FT seit Januar 2019 veröffentlicht werden". Darüber hinaus könne Wirecard "ohne Zustimmung der Betroffenen keine Stellungnahmen zu einzelnen Kunden-, Lieferanten- oder Partnerbeziehungen abgeben".

Aktie fällt nach Bericht

Die Aktie des im DAX notierten Unternehmens lag auch nach Veröffentlichung der Stellungnahme mehr als 6 Prozent im Minus, der DAX notierte 0,4 Prozent im Plus.

Die Financial Times berichtete in ihrer Online-Ausgabe unter anderem, dass Wirecard als Korrespondenzadresse für eine Geschäftskorrespondenz mit einer Firma namens Conepay International auf den Philippinen eine Privatadresse benutzt habe. Conepay sei laut FT eines von mehr als einem Dutzend "kurioser" Unternehmen, die laut Recherchen der Zeitung "wenigstens auf dem Papier" mit Wirecard signifikante Geschäfte gemacht haben sollen.

Die Wirecard-Aktie hat in den vergangenen Wochen nach Presseberichten über mögliche Bilanzierungsverstöße in Asien massiv an Wert verloren. Am Dienstag hatte sich das Papier erholt, nachdem Wirecard mitteilte, dass die vom Unternehmen selbst in Auftrag gegebene unabhängige Untersuchung bei Tochtergesellschaften in Asien keine Korruption festgestellt habe. Auch hätten sich keine Erkenntnisse über eine strafrechtliche Verantwortung der Konzernzentrale in München ergeben. Einzelne lokale Angestellte in Singapur könnten sich aber möglicherweise nach lokalem Recht strafbar gemacht haben.

Wirecard hat Geschäftsbericht und Bilanzpressekonferenz um drei Wochen auf den 25. April verschoben, um die Resultate der Kanzlei Rajah & Tann in Singapur zu berücksichtigen. Die Kanzlei hatte schon seit dem vergangenen Jahr Vorwürfe hinsichtlich bestimmter Transaktionen und Corporate-Governance-Fragen bei verschiedenen Wirecard-Tochtergesellschaften in Asien untersucht. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass ein Umsatz von 2,5 Millionen Euro fälschlicherweise verbucht wurde. Dies werde im Rahmen des Konzernabschlusses für 2018 rückwirkend korrigiert und durch andere, positive Korrekturen kompensiert. Zudem seien Vertragsentwürfe vorbereitet und im Namen der Gesellschaft unterschrieben, jedoch nicht abgeschlossen worden. Diese Vorgänge betrafen Vereinbarungen, denen möglicherweise keine tatsächlichen Geschäftsvorgänge zu Grunde lagen, so Wirecard. Mit Ausnahme einer Transaktion in Höhe von ca. 63.000 Euro habe sich keiner der Vertragsentwürfe in Buchungen niedergeschlagen oder zu Zu- oder Abflüssen bei Tochtergesellschaften geführt.

Wirecard teilte am Freitag auch mit, man habe gegen den FT-Reporter und die Financial Times "vor dem Landgericht München ein Verfahren wegen der wiederholten falschen Darstellung von vertraulichen Informationen und/oder Betriebsgeheimnissen sowie der Fehlzitierung von Dokumenten eingeleitet".

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 06:33 ET (10:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.