Der Dax hat am Freitag an seine Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Größere Sprünge blieben dem deutschen Leitindex am letzten Handelstag des Monats aber bislang versagt, denn die Anleger scheuen weiter die Hürde von 11 500 Punkten. Nach einem morgendlichen Wochenhoch bei gut 11 499 Zählern dämmte der Dax seine Gewinne bis zum Mittag ein. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,29 Prozent auf 11 461,50 Punkte auf der Anzeige. Damit winkt auf Monatssicht womöglich aber ein moderater Kursverlust.

Nachdem es bis Mitte März noch deutlich aufwärts gegangen war und der Dax ein Zwischenhoch seit Oktober 2018 bei mehr als 11 800 Zählern erreicht hatte, taten sich die Anleger danach mit Zukäufen schwer. Der Dax scheine sich derzeit innerhalb einer Spanne zwischen 11 300 und 11 503 Zählern wohl zu fühlen, schrieben die Experten der Helaba. Damit dürfte es an Schwung fehlen, um die 200-Tage-Linie zu überwinden. Diese liegt derzeit bei 11 722 Zählern.

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax kam am Freitag über einen moderaten Gewinn nicht hinaus - zuletzt stand er um 0,23 Prozent höher bei 24 606,25 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,38 Prozent vor.

Die fehlende Dynamik dürfte auch den Hängepartien beim Brexit und im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuzuschreiben sein. In Peking wurden die hochrangigen Gespräche fortgesetzt. Bislang ist nur wenig durchgedrungen. Als Hoffnungsschimmer werteten Börsianer zuletzt neuerliche Signale, dass sich die Gespräche auf einem guten Weg befinden sollen.

Am Nachmittag entscheidet das britische Parlament erneut über das EU-Austrittsabkommen. Dabei soll aber nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen. Ob das beim Thema Brexit völlig zerstrittene Unterhaus zustimmt, ist allerdings fraglich.

Im Dax verschaffte ein winkender Großauftrag für die Marinesparte aus Brasilien dem Thyssenkrupp -Papier Auftrieb. Die Aktie legte an der Index-Spitze um mehr als ein Prozent zu - allerdings kommen die Papiere auch vom tiefsten Stand seit Juni 2012.

Trotz eines Dementis konnten sich Wirecard-Papiere nicht dem Sog eines neuerlichen negativen Berichts der "Financial Times" erwehren: Die Papiere notierten mit mehr als sieben Prozent Minus am Dax-Ende. Die Aktien waren am Dienstag hochgeschossen, nachdem das Unternehmen sich im Zusammenhang mit von der Zeitung erhobenen Vorwürfen entlasten konnte. Den jetzigen Bericht verwarf Wirecard als "Teil einer Reihe von falschen und irreführenden Informationen" und reichte Klage gegen das Blatt und den maßgeblichen Autor ein.

Wegen des Dividendenabschlags von 70 Cent je Aktie waren die Papiere der Deutschen Telekom am Freitag rein optisch unter den Dax-Schlusslichtern. Eine kassierte Kaufempfehlung durch die Investmentbank Credit Suisse lastete kaum auf dem Kurs.

Eine Verkaufsempfehlung der Commerzbank warf hingegen am MDax-Ende die Papiere des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec nach ihrer jüngsten Erholung um mehr als fünf Prozent zurück. Analyst Daniel Wendorff hält die Markterwartungen für zu hoch.

Ein als überraschend stark eingestufter Geschäftsausblick des Bausoftware-Anbieters Nemetschek beflügelte dessen Aktienkurs. Die Aktien setzten ihre Rally an der MDax-Spitze mit einem Plus von mehr als sieben Prozent fort und nahmen damit Kurs auf ihr Rekordhoch vom vergangenen September./tav/jha/

--- Von Tanja Vedder, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0169 2019-03-29/12:04