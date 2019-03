Paris - Der EuroStoxx steuert am Freitag mit Kursgewinnen auf ein gutes Wochen- und ein starkes Quartalsergebnis zu. Der Leitindex der Eurozone gewann am späten Vormittag ein halbes Prozent auf 3336,51 Punkte und baute so sein bisheriges Wochenplus auf 0,9 Prozent aus. Er würde damit ein starkes erstes Quartal besiegeln, in dem er bis dato mehr als 11 Prozent gewonnen hat. Es wäre für den Leitindex der beste Jahresauftakt seit 2015.

Nachdem der EuroStoxx an den beiden Vortagen mehr oder weniger auf der Stelle trat, schöpften Anleger zu Wochenschluss wieder etwas Mut. Im Mittelpunkt der Märkte blieben - neben dem Dauerthema Brexit - vor allem die Gespräche zwischen China und den USA über eine Beilegung ihres Zollstreits sowie die Entwicklung an den zuletzt zugespitzten Anleihemärkten. Ein Händler beobachtete dort eine gewisse Entspannung, die einher gehe mit langsam abkühlenden Konjunktursorgen. Im Handelskonflikt setzten beide Seiten am Freitag ihre Verhandlungen fort.

Der Cac 40 folgte dem EuroStoxx am Freitag in Paris nach oben. Der französische Leitindex gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 5330,02 Zähler. In London kam das wichtigste britische Kursbarometer, der FTSE 100 , mit 7267,47 ...

