Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, geht trotz schwächelnder Wirtschaft nicht von einer Trendwende auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus. "Wir sehen ja seit geraumer Zeit, dass sich Wachstum und Arbeitsmarkt etwas von einander entkoppeln", sagte Scheele am Freitag in Nürnberg. Das liege zum Teil am Beschäftigungswachstum in konjunkturunabhängigen Branchen wie der Pflege oder Sozial- und Erziehungsberufen. Zudem würden Arbeitgeber ihr Personal wegen des Fachkräftemangels länger halten. Alles in allem entwickle sich der Jobmarkt auch deswegen noch gut, sagte Scheele.

Ob man sich wegen der vermehrten Meldungen von Stellenstreichungen etwa aus der Automobilindustrie Sorgen machen müsste, könne man nicht mit einem eindeutigen ja oder nein beantworten, so der Bundesagentur-Chef. "Zusammengenommen mit den weltwirtschaftlichen Geschichten rund um den Brexit und dem Handelsstreit zwischen den USA und China sehen wir, dass sich das Klima ein bisschen eintrübt."/bak/DP/jha

