Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zwanzig Promis, zahlreiche ahnungslose Unglücksvögel und ein dutzend Mal dieser "Ätsch!"-Moment: In "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt", der vielleicht schnellsten Versteckte-Kamera-Show der Welt, gibt es am Samstag, 13. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben die geballte Ladung Star-Streiche. Dabei sind unter anderem: die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, Fußballlegende Mario Basler, Lilly Becker, Sänger Gil Ofarim, Natascha Ochsenknecht, die Moderatoren Thore Schölermann und Matthias Killing sowie die Entertainer-Zwillinge Die Lochis. Außerdem lässt Riccardo Simonetti seine Freundin Cathy Hummels in einer angeblichen Live-Sendung auflaufen. Jimi Blue Ochsenknecht stellt ausgerechnet seiner kleinen Schwester Cheyenne eine fiese Falle. Und "Gladiator" Ralf Moeller verdutzt als "Muskelflüsterer" die Teilnehmer eines Fitnesskurses.



Produziert wird "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" von RedSeven Entertainment.



"Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" am Samstag, 13. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Constanze Wagner Tel. +49 [89] 9507-1171 Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2