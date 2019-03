Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenanfang setzte sich der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) (Fälligkeit: Juni 2019) eher träge in Bewegung, so die Börse Stuttgart.Sowohl Tageshoch als auch Tagestief hätten am Montag und am Dienstag in etwa demselben Korridor gelegen. Dementsprechend habe sich auch der Schlusskurs des Euro-Bund-Future gestaltet. Sei dieser am Montag mit 165,66 Prozentpunkten aus dem Handel gegangen, seien es am Dienstag zu Handelsschluss 165,58 Prozentpunkte gewesen. Anders dagegen das Bild am Mittwoch: Nach einem zwischenzeitlichen Tageshoch von 166,70 Prozentpunkten habe der Euro-Bund-Future bei 166,59 Prozentpunkten geschlossen. Seit Donnerstagnachmittag halte der Euro-Bund-Future dieses Level und stehe bei 166,52 Prozentpunkten. ...

