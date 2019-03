Dass die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS heuer von einem spürbar schwächeren Wirtschaftswachstum ausgehen nahm heute Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zum Anlass, um von allen Ressorts Budgetdisziplin einzufordern."Wir halten sowohl in diesem als auch in den Folgejahren an unseren Budgetzielen fest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...