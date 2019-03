Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die jüngsten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, wonach die Zentralbank weiter beobachten muss, wie Banken im aktuellen Zinsumfeld gesunde Ertragsbedingungen aufrechterhalten können, seien positiv, schrieb Analyst Domenico Santoro in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das negative Zinsumfeld und die schwache Wirtschaft sorgten aber weiter für Gegenwind./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-03-29/12:24

ISIN: IT0005239360