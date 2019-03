Freiburg (ots) - Lage um die Stadt Beira weiterhin dramatisch - Auch zwei Wochen nach dem Wirbelsturm Idai sind Menschen immer noch von jeglicher Hilfe abgeschnitten



Caritas international schickt ein Flugzeug mit 8.000 stabilen Plastikplanen ins mosambikanische Katastrophengebiet. Sie sollen Betroffenen des Wirbelsturms Idai dabei helfen, sich gegen den Regen zu schützen. Allein in der am schwersten betroffenen Stadt Beira wurden mehr als 90 Prozent der Häuser beschädigt oder zerstört.



"Kaum jemand in Beira und Umgebung hat noch ein Dach über dem Kopf. Es ist dringend nötig, diese Menschen jetzt dabei zu unterstützen, sich gegen weitere Niederschläge zu rüsten", sagte Oliver Müller, der Leiter des Hilfswerks des Deutschen Caritasverbandes, am Donnerstag.



Zusätzlich zu den Planen werden die lokalen Partner von Caritas international weiterhin unter anderem Nahrungsmittel und Hygieneartikel an die Betroffenen des Zyklons verteilen. Im Kampf gegen die Ausbreitung von Seuchen wie Cholera oder Malaria sollen in einem weiteren Schritt die medizinischen Hilfen ausgebaut werden.



Unterdessen zeigen Erkundungsmissionen das gesamte Ausmaß der Katastrophe. "Caritas-Kollegen sind gerade von einer mehrtägigen Reise durch das Land zurückgekehrt und berichten von verheerenden Zuständen. In einem Ort, den sie nur mit dem Helikopter erreichen konnten, trafen sie auf mehr als tausend Menschen, die bisher komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. Sie hatten seit Tagen nicht mehr gegessen", berichtete Müller. Die Menschen konnten in Kooperation mit dem Welternährungsprogramm mit dem Nötigsten versorgt werden.



Bisher hat Caritas international bereits 900.000 Euro aus Spendenmitteln für die Nothilfe in Mosambik bereitgestellt. Das Auswärtige Amt unterstützt die Akuthilfe der Caritas mit einer halben Million Euro.



An die Redaktionen: Ab der kommenden Woche (1. bis 7. April) ist ein Kollege aus der Öffentlichkeitsarbeit von Caritas international im Katastrophengebiet unterwegs. Kontaktanfragen richten Sie bitte an: holger.vieth@caritas.de, +49 761 200 514.



Spenden mit Stichwort "Wirbelsturm Mosambik" werden erbeten auf:



Caritas international, Freiburg,



IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,



Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,



BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de



Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin



IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,



Evangelische Bank eG,



BIC GENODEF1EK1



oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/



Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.



OTS: Caritas international newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67602 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67602.rss2



Pressekontakt: Hrsg.: Deutscher Caritasverband, Caritas international, Öffentlichkeitsarbeit, Karlstr. 40, 79104 Freiburg. Telefon 0761 / 200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), Holger Vieth (Durchwahl -514) www.caritas-international.de