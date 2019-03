BERLIN (Dow Jones)--Mit Hilfe von Kaufprämien für Elektrofahrzeuge, klimafreundliche Dienstwagen und Bezuschussung von alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge will das Bundesverkehrsministerium die deutschen Klimaziele erreichen. Das geht aus einer internen Vorlage an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hervor, in die Dow Jones Newswires Einsicht hat und aus der zuerst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet hatte.

Beamte des Ministeriums führen in einem Papier Maßnahmen in sechs Bereichen auf, mit denen bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen um 52 bis 55 Millionen Tonnen sinken soll.

"Mit diesen Instrumenten kann die Zielerreichung ohne Einschränkung der Mobilität erreicht werden", heißt es in der Vorlage. "Es zeigt auf, dass Klimaschutz gleichzeitig wichtige Impulse für Innovationen setzen kann." Die Instrumente sollen im Detail mit den Fachabteilungen noch ausgearbeitet werden.

Allerdings scheinen die Maßnahmen nicht ganz den selbstgesteckten Klimazielen 2030 zu entsprechen. Mit einem Einsparpotenzial von 52 bis 55 Millionen Tonnen Treibhausgas bis zum Jahr 2030 läge der Verkehrssektor noch oberhalb der von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) anvisierten Ausstoß von maximal 95 bis 98 Millionen Tonnen. Denn aktuell liegt der Ausstoß an klimaschädlichen Gasen im Verkehrssektor bei rund 170 Millionen Tonnen, und damit höher als das Volumen von 163 Millionen Tonnen in 1990, das für die Bundesregierung als Basisjahr zum Erreichen der Klimaziele genommen wird.

Den Vorschlägen des Ministeriums muss noch von Scheuer zugestimmt werden. Diese sollen dann dem Klimakabinett vorgelegt werden, das sich am 10. April zu seiner ersten Sitzung trifft. Es war von der großen Koalition eingesetzt worden, um die rechtlich verbindliche Umsetzung der Klimaziele 2030 vorzubereiten.

Bislang hat Deutschland die selbstgesteckten Klimaziele deutlich verfehlt. Nach dem Klimaschutzbericht 2018 erreicht Deutschland 2020 nur eine Verringerung der Treibhausgase um 32 Prozent verglichen mit den Werten von 1990. Angepeilt waren 40 Prozent. Die Minderung der Treibhausgase lag 2017 bei 27,5 Prozent.

Der Plan des Verkehrsministerium führt für insgesamt sechs Bereiche Maßnahmen auf: für Pkws, Nutzfahrzeuge, alternative Kraftstoffe, Digitalisierung, Öffentlicher Personennahverkehr und Güterverkehr. So beinhalten die vorgeschlagenen Instrumente eine Differenzierung der Lkw-Maut nach CO2-Ausstoß. Außerdem will das Ministerium die Erzeugung von neuen Kraftstoffen wie Methan und Wasserstoff aus Strom noch stärker fördern. Auch Bahnverkehr sowie S- und U-Bahnen sollen ausgebaut und mehr Gelder in Radschnellwege investiert werden. Das größte Einsparpotential wird bei den Nutzfahrzeugen gesehen.

March 29, 2019 07:10 ET (11:10 GMT)

