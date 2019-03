Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:35 Uhr wurde der DAX mit rund 11.525 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Thyssenkrupp mit deutlichen Kursgewinnen von über einem Prozent im Plus, gefolgt von Linde und von Volkswagen. Marktbeobachter sehen einen möglichen Großauftrag aus Brasilien für die Marinesparte von Thyssenkrupp als Grund für die deutlichen Kursgewinne bei dem Stahlkonzern. Die Aktien von Wirecard stehen gegenwärtig mit einem kräftigen Kurseinbruch von über acht Prozent am Ende der Liste, gefolgt von der Deutschen Telekom und von der Deutschen Lufthansa. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.205,81 Punkten geschlossen (+0,82 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1233 US-Dollar (+0,05 Prozent).