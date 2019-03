Smiths Detection hat die Zulassung nach ECAC Standard 3.1 für sein System zur Erkennung von Sprengstoff in aufgegebenem Gepäck, CTX 9800 DSi 0.5 m/s, erhalten. Dies ist der zweite Scanner von Smiths Detection, der die Zulassung 3.1 erhält, dem EU-weit höchsten Standard für die Kontrolle von aufgegebenem Gepäck.

Smiths Detection Now Has Two Scanners with ECAC Standard 3.1 Approval (Photo: Business Wire)