Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Am 25. März 2019 hat Zhang

Jieling, die Leiterin der Abteilung für Auslandsinvestitionen und

Finanzen der Risen Energy Co., Ltd. am BNEF Summit in New York

teilgenommen und die neuen Pläne des Unternehmens für

Solarenergiefinanzierung im Jahr 2019 vorgestellt.



Frau Zhang sagte: "Da die Besicherung von Solar-Vermögenswerten

dabei ist, der nächste Hotspot in der Finanzierung von Solarprojekten

zu werden, plant Risen Energy aktuell die Besicherung und erwartet

ein Anlaufen des gesamten Prozesses im vierten Quartal diesen Jahres.

Risen Energys Kernkompetenzen umfassen mehr als ein Jahrzehnt an

internationaler Erfahrung als unabhängiger Stromerzeuger, Teams im

Ausland mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit, professioneller

Erfahrung in der Projektentwicklung, Projektfinanzierung,

Investitionen und EPÜ und was darüber hinaus noch wichtiger ist, eine

stabile und verlässliche Zusammenarbeit mit Finanzinstituten auf der

ganzen Welt."



Als Kommentar zu den Vorteilen von verbrieften Wertpapieren (ABS)

sagte Frau Zhang, dass "das Bündeln der Vermögenswerte in Wertpapiere

es deren Ausstellern ermöglicht, bestimmte Vermögenswerte aus ihrer

Bilanz herauszunehmen und dass Investoren vom Betriebsrisiko der

Unternehmensgruppe isoliert werden können. Des Weiteren haben

Investoren, die bisher nur Zugang zu standardisierten Vermögenswerten

hatten, durch ABS die Möglichkeit, Zugang zu einem breiteren Spektrum

an branchenbezogenen Geschäftsmöglichkeiten zu erhalten. Diese

Kapitalmärkte bieten langfristige und kostengünstige Kredite. Die

Kombination aus niedrigeren Finanzierungskosten und ABS beschleunigen

die Senkung des Einsatzes von Fundraising mit Energievermögenswerten

und steigern die Wettbewerbsfähigkeit von PV-Strom im Vergleich mit

anderen Arten von Energie."



Frau Zhang präsentierte auch die Zukunftsplanung von Risen Energy

und deren Anreiz für die Kapitalmärkte: "Risen Energy wird seine

Solarprojekte in Australien, Lateinamerika, im Nahen Osten und Afrika

ausweiten und wir werden unsere Energiespeicherlösungen dort auf den

Markt bringen, wo das Stromnetz relativ schwach ausgebaut ist,

wodurch das Unternehmen die Möglichkeit erhält, seine industrielle

und internationale Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten

Solarenergiewertschöpfungskette zu erweitern. Wir glauben, dass das

Hinzufügen von Energiespeichermöglichkeiten für die Kapitalmärkte

attraktiv sein wird, wobei insbesondere zu erwähnen ist, dass die

Mehrheit der Investoren die Erfahrung gemacht hat, dass die Ergänzung

eines PV-Systems mit einer Energiespeicherlösung zunehmend zu einem

der wichtigsten Trends in der Branche geworden ist. Wir hoffen, dass

wir unsere Beziehungen mit Finanzinstituten weiter ausbauen können

und zielen hierbei darauf ab, unsere Investitionen mit niedrigeren

Krediten effektiv einzusetzen."



Risen Energy wird einer der ersten Solarmodulhersteller sein, der

die Idee des Angebots von Wertpapieren, die durch

Solar-Vermögenswerte besichert werden, in die Tat umsetzt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/842686/Risen_Energy.jpg



Originaltext: Risen Energy Co., Ltd

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057753

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057753.rss2



Pressekontakt:

Tina Feng

+86-574-59953243