Berlin (ots) - Die Berliner CDU-Chefin Monika Grütters wird sich nach rbb-Informationen aus dem Kampf um den Landesvorsitz zurückziehen.



Am Freitag hieß es demnach, Grütters werde am Nachmittag bekanntgeben, dass sie nicht für den Posten der Parteichefin kandidieren werde. Damit macht sie den Weg frei für den stellvertretenden Landesvorsitzenden Kai Wegner, der vor einer Woche öffentlich seine Kandidatur für den Landesvorsitz erklärt hatte.



Begründen dürfte Grütters ihren Rückzug wohl damit, ihr Amt als Kulturstaatsministerin des Bundes nicht beschädigen zu wollen. Gleichzeitig wurde aber auch immer deutlicher, dass Wegner eine klare Mehrheit auf dem nächsten Parteitag sicher sein dürfte. Er musste nach der Wahlniederlage 2016 seinen Posten als Generalsekretär räumen. Seine Kandidatur begründete Wegner vor einer Woche unter anderem mit einer "schlechten Stimmungslage" in der Partei.



Die Wahl eines neuen CDU-Landesvorstandes ist für Mitte Mai geplant.



