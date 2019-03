Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Kurssturz beim türkischen Leitindex: Nach Verlusten von zwischenzeitlich bis zu -7% schloss der ISE 100 bei einem Minus von -5,7% - der größte Tagesverlust seit mehr als zweieinhalb Jahren, so die Börse Stuttgart.Obwohl sich eine solche Marktnervosität für gewöhnlich im Kurs der Türkischen Lira abzeichne, habe sich diese im Wochenverlauf tatsächlich nicht nur gut behaupten können, sondern gegenüber dem Dollar sogar zulegen. Dies beruhe auf zwei Faktoren: Einerseits habe die Notenbank ihre standardmäßigen, wöchentlichen Refinanzierungsgeschäfte für Geschäftsbanken gestoppt und Kredite stattdessen nur noch in Form anderer, höher verzinster Varianten vergeben. Andererseits hätten türkische Banken ihren ausländischen Pendants keine Lira mehr geliehen. Prompt sei der Zins für täglich fällige Lirakredite in London von 22% zu Wochenbeginn auf 700% nach oben geschnellt. ...

