++ Aktienmärkte beginnen den letzten Handelstag der Woche mit einigen Kursgewinnen ++ DE30 kann sich nach Erreichen wichtiger Niveaus weiter erholen ++ Europäischer Bankensektor könnte zum Scheitern verurteilt sein ++ Der Beginn des Freitagshandels hat nach der robusten Sitzung in China an den Aktienmärkten einige ordentliche Gewinne gebracht. Charttechnisch gesehen konnte sich der deutsche Leitindex von dem wichtigen Niveau um die 11.350 Punkte erholen (siehe Chart). Dennoch könnte man annehmen, dass der Spielraum für weitere Gewinne begrenzt ist, zumindest wenn man die schwachen EMIs berücksichtigt, die in letzter Zeit zu beobachten waren. Andererseits will die Europäische Zentralbank die Situation nicht verschärfen und ist damit weit entfernt von steigenden Kreditkosten. Dies könnte die Rezessionsängste etwas verringern, ist aber ein schlechtes Omen für den europäischen Bankensektor. Der DE30 konnte ...

