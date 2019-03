Heute ist schon wieder März-Ultimo. Das 1. Quartal geht zu Ende. Nach Marktschluss werden wir den Heftrücken für das Börse Social Magazine machen und das Produkt dann gleich in die Druckerei geben. Aus besonderem Grund wird unser Printprodukt diesmal früher erscheinen, Auflösung folgt. Zum Vergleich: Per Ende Februar druckten wir ATX 3041 auf den Heftrücken, aneinandergereiht ergibt sich ja der ATX-Chart. Aktuell liegt der ATX bei ca. 3030, das wir also knapp. Weiters wird auch noch stets der beste ATX-Titel eines Monats verewigt. Da lagen per gestern Abend CA Immo, S Immo und Lenzing fast gleichauf: Ergebnis wissen wir am Abend. Hier die die Performance des Trios heute ...CA Immo ( Akt. Indikation: 31,89 /32,04, -1,16%)S Immo ( Akt. Indikation: ...

