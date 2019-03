Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für United Internet nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Ein etwas schwächerer Ausblick und eine mögliche Kürzung der Dividende hätten die Aktien von United Internet und deren Tochter 1&1 Drillisch massiv belastet, aber die Wertetreiber seien intakt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit mit Blick auf ein mögliches eigenes Mobilfunknetz dürfte sich gleichwohl weiter am stärksten auf den Kurs auswirken./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-03-29/13:27

ISIN: DE0005089031